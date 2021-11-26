تعليم الكبار بسوهاج: توعية معلمات محو الأمية بتضمين مخاطر الزواج المبكر في المناهج

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في إطار تنفيذ الحملة التي أطلقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال تحت عنوان "لسه نوارة"، والتي تستمر لمدة شهر حتى 14 ديسمبر المقبل، نظم فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج برئاسة محمد الدالي مدير الفرع، ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال بمركز طما، بحضور أحد أئمة الأوقاف .

وأوضح محمد الدالي، أن الندوة استهدفت توعية معلمات محو الأمية بأهمية وكيفية تضمين المفاهيم الخاصة بمخاطر الزواج المبكر في منهجيات محو الأمية وتعليم الكبار.

وأشار إلى شرح واستخدام العروض التوضيحية ببيان وجوب العناية بالأطفال صحيا ونفسيا وتعليميا وبيان ما يتهدد الأطفال من مخاطر صحية ونفسية حال زواجهم مبكرا وتضمن العرض تصميم نموذج لدرس بعنوان "لسه نوارة" يمكن تدريسه في فصول محو الأمية وتعليم الكبار عن الموضوع.

شارك في الندوة أحد رجال الدين من أوقاف طما ومدير إدارة تعليم الكبار بطما.