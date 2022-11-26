 مصرع 8 أشخاص في انهيار أرضي بجزيرة إسكيا الإيطالية - بوابة الشروق
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مصرع 8 أشخاص في انهيار أرضي بجزيرة إسكيا الإيطالية

وكالات
نشر في: السبت 26 نوفمبر 2022 - 2:45 م | آخر تحديث: السبت 26 نوفمبر 2022 - 2:45 م
أعلن وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي ماتيو سالفيني، مصرع 8 أشخاص، في انهيار أرضي بجزيرة إسكيا، وهي جزيرة تبعد حوالي 30 كيلومترا عن نابولي.

وقال سالفيني في تصريحات نقلتها وكالة "أنسا" الرسمية، اليوم السبت: "لقي 8 أشخاص مصرعهم، في الانهيار الأرضي بجزيرة إسكيا".

وذكرت وكالة الأنباء "أنسا" الإيطالية، أن ما لا يقل عن 10 مبان قد انهارت وفقد المزيد من الأشخاص، بينهم ثلاثة أطفال على الأقل.

وتقطعت السبل بما لا يقل عن 100 شخص في أجزاء منعزلة من الجزيرة، فيما حث عمدة الجزيرة الأهالي على البقاء في منازلهم.

وتواصلت جهود رجال الإطفاء لإنقاذ المتضرين، إذ تم إرسال التعزيزات من مدينة نابولي القريبة، لكنهم واجهوا صعوبات في الوصول إلى الجزيرة سواء بواسطة زوارق آلية أو مروحيات بسبب أحوال الطقس.

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