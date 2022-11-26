مرشح الحزب الحاكم في تايوان يقر بخسارة منصب عمدة تايبيه

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أقر مرشح الحزب الحاكم في تايوان لمنصب عمدة العاصمة تايبيه بالهزيمة، فيما أجرت الجزيرة الانتخابات المحلية لاختيار رؤساء مدن ومقاطعات وممثلين في عموم البلاد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعرب شين شي-شونج من الحزب التقدمي الديمقراطي، في مقر حملته عن أمله في أن يقوم شيانج وان-آن من حزب كومينتانج "بحكم تايبيه بشكل جيد"، مضيفا "أنا آسف لأني خيبت ظن الجميع".

وأعلنت مفوضية الانتخابات المركزية أن حزب كومينتانج تقدم على الحزب التقدمي الديمقراطي بواقع 50% إلى 42% عبر كل الانتخابات المحلية، وذلك بعد فرز نحو 8.7 مليون صوت.

وأعلن شين شي-ماي مرشح الحزب التقدمي الديمقراطي لمدينة كاوهسيونج بجنوب البلاد الفوز في كلمة.

وتصدر حزب كومينتانج التنافس على العمدية في أربع من أصل ست مدن هي الأكبر بالبلاد والتي تجرى فيها هذه الانتخابات.

وسوف يتم متابعة نتائج الانتخابات المحلية عبر الجزيرة عن كثب في واشنطن وبكين، حيث إن وصول الحزب التقدمي الديمقراطي للسلطة دفع الصين إلى قطع الاتصالات مع تايوان وتكثيف الضغط الدبلوماسي والعسكري على الجزيرة الديمقراطية.

ويبلغ عدد الأشخاص المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في تايوان نحو 19.13 مليون ناخب، بينما يبلغ المؤهلون للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء 19.24 مليون شخص، وسوف يدلي 760 ألف شخص بأصواتهم للمرة الأولى.

ولا تسمح تايوان حاليا باقتراع الغائبين، مما يعنى أن الأشخاص المصابين بمرض كوفيد -19 ممنوعون بالفعل من الإدلاء بأصواتهم.

وتقدر لجنة الانتخابات المركزية أن نحو 65 ألف شخص لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.

ويُنظر للانتخابات على أنها مقدمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2024.