ألكمار يعود للانتصارات بثلاثية في فوليندام بالدوري الهولندي

وضع ألكمار حدا لنتائجه المهتزة في بطولة الدوري الهولندي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه فوليندام، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز هيراكليس على مضيفه ألمير سيتي 5 / صفر، فيما تعادل جو أهيد إيجلز مع مضيفه نيميجن 1 / 1.

وتقدم ألكمار بهدف مبكر حمل توقيع روبن فان بوميل في الدقيقة الخامسة، فيما أضاف زميلاه فانجيليس بافليديس وبرونو مارتينس إندي الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 48 و58 على الترتيب.

وارتفع رصيد ألكمار، الذي تعادل مع إكسيليسيور وخسر أمام فينورد روتردام ونيميجن في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، إلى 29 نقطة في المركز الثالث.

في المقابل، توقف رصيد فوليندام، الذي تلقى خسارته التاسعة في البطولة هذا الموسم مقابل فوزين وتعادلين، عند 8 نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير).