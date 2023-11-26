الصين: 809 ملايين طلب استدعاء للسيارات عبر الإنترنت في أكتوبر الماضي

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة النقل الصينية، ارتفاع طلبات خدمات استدعاء السيارات عبر الإنترنت في البلاد خلال أكتوبر الماضي، بالمقارنة مع الشهر الأسبق.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، عن وزارة النقل القول، إن شركات استدعاء السيارات عبر الإنترنت تلقت 809 ملايين طلب استدعاء للسيارات في الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 1ر2% على أساس شهري.

وبحلول نهاية شهر أكتوبر الماضي، تم منح إجمالي 334 شركة لاستدعاء السيارات عبر الإنترنت إذناً بالعمل في الصين، بزيادة أربع شركات عما كانت عليه في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأشارت البيانات إلى إصدار إجمالي 33ر6 مليون رخصة قيادة سيارات عبر الإنترنت، و71ر2 مليون رخصة لمركبات النقل في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية أكتوبر، بزيادة نسبتها 4ر2% و7ر2%، على التوالي.