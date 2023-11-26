حماس تعلن رغبتها في تمديد هدنة غزة لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين

أعلنت حركة حماس، رغبتها في تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي يُفترض أن تنتهي غدا الاثنين.

وقالت الحركة في بيان نشرته عبر قناتها على موقع تليجرام: «تسعى حركة المقاومة الإسلامية حماس لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية».

وفي اليوم الثالث للهدنة الإنسانية، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن 39 أسيرا فلسطينيا هم من الأطفال وذلك في إطار الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس ضمن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، تسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المحتجزين الـ13 من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي الدفعة الثالثة من عملية تبادل الأسرى ضمن بنود الهدنة الإنسانية في غزة.

والهدنة دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة، وتمتد أربعة أيام ما يعني أنها يُفترض أن تنتهي غدا الاثنين، في حين تبذل مصر وقطر جهودا مكثفة لتمديدها.