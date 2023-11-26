 أجواء من الفرحة الصاخبة.. وصول الأسرى الفلسطينيين المُحرّرين لمدينة رام الله - بوابة الشروق
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أجواء من الفرحة الصاخبة.. وصول الأسرى الفلسطينيين المُحرّرين لمدينة رام الله

أحمد علاء
نشر في: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 9:23 م | آخر تحديث: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 9:24 م

وصل أسرى فلسطينيون إلى مدينة رام الله، بعد الإفراج عنهم من سجون عوفر الإسرائيلي ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وعمّت أجواء من الفرحة، بين المواطنين الذين احتشدوا بأعداد غفيرة في ميدان ياسر عرفات وسط مدينة رام الله، بعد وصول الأسرى.

وفي اليوم الثالث للهدنة الإنسانية، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن 39 أسيرا فلسطينيا هم من الأطفال وذلك في إطار الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس ضمن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، تسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المحتجزين الـ13 من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي الدفعة الثالثة من عملية تبادل الأسرى ضمن بنود الهدنة الإنسانية في غزة.

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