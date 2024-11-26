نائب وزير الصحة يتفقد 3 مراكز طب أسرة بالغربية ويوجه بصرف مكافآت للمتميزين

تفقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، 3 مراكز طب أسرة ورعاية أولية في محافظة الغربية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التي تقضي بضرورة التواجد الميداني المستمر ومتابعة المنشآت الصحية في مختلف المحافظات بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية والتعامل الفوري مع التحديات التي قد تواجه تلك المنشآت.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته بزيارة مركز طب الأسرة بحانوت التابع لإدارة زفتى الصحية، حيث قام بتفقد العيادات التخصصية، ومنها عيادة الأطفال التي أوصى بضرورة متابعة الحالات، وعيادة النساء التي شدد على متابعة الأمهات الحوامل كما تفقد عيادة الأسنان وأوصى بسرعة تركيب كرسي للأسنان، إلى جانب تفقد عيادة الأشعة التي طلب توافر الأفلام والمستلزمات الطبية اللازمة.

كما تفقد نائب الوزير عيادة الاستقبال والطوارئ، وأكد على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية،وأطلع على الانضباط الإداري للعاملين، مشددًا على ضرورة تفعيل نظام بصمة الحضور والانصراف، كما وجه بتفقد مكتب الصحة وغرفة التطعيمات، مؤكدًا على ضرورة تحقيق نسب تغطية التطعيمات الروتينية، وفيما يخص المبادرات الرئاسية، أوصى بمتابعة الحالات الإيجابية وتدريب مقدمي الخدمة الطبية على تنفيذ المبادرات.

وخلال جولته، استمع نائب الوزير إلى المواطنين، ووجه بتذليل أي عقبات تواجههم في الحصول على الخدمة الطبية، مشيرًا إلى ضرورة الاستجابة الفورية لمطالبهم.

في المرحلة التالية من جولته، تفقد مركز الرعاية الأولية بقرية بنا أبوصير التابعة لإدارة سمنود، حيث تفقد عيادات الأمومة والطفولة والطوارئ، وأثنى على أداء الفريق الطبي،كما تفقد غرفة المبادرات وأوصى بمتابعة الأعمال الخاصة بالمبادرات الرئاسية وتوفير المستلزمات اللازمة،واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في المعمل، كما شدد على ضرورة زيادة عدد المترددين على عيادة الأسنان من خلال الإعلانات التعريفية.

كما أضاف عبدالغفار أن نائب الوزير تابع جولته بمركز طب الأسرة بسيجر التابع لإدارة طنطا، حيث تفقد عيادة الاستقبال واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأوصى بضرورة متابعة الحالات الإيجابية في المبادرات الرئاسية، بالإضافة إلى تدريب الفريق الطبي على تطبيق الضوابط المناسبة.

وفي نهاية جولته الميدانية، عقد الدكتور عمرو قنديل اجتماعًا ضم الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى جانب عدد من رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم في الوزارة، وتم خلال الاجتماع مناقشة الإنجازات والتحديات التي تواجه المنشآت الصحية، فضلاً عن استعراض الحلول المقترحة.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن نائب الوزير وجه بصرف مكافآت مالية لفريق الترصد بالمديرية، وفريق صحة البيئة، وفريق المعامل بمديرية الشؤون الصحية بالغربية، كما قرر توقيع الجزاء على المقصرين، حيث تم خصم شهر من مسؤول مركز معلومات المديرية، إلى جانب معاقبة فريق إشراف الإدارات الصحية بطنطا أول والسنطة وسمنود. كما أعطى مهلة لمدة شهر لمدير الرعاية الأساسية ومدير الأمومة والطفولة بالمديرية لتلافي السلبيات وإعادة التقييم.

وفي نهاية الاجتماع، شدد نائب الوزير على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات التي تم مناقشتها، وضمان تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية، والاستماع إلى آراء المواطنين وتذليل العقبات التي قد تواجههم في الحصول على الرعاية الصحية.

من جانب آخر، قام فريق من قطاع الرعاية الأولية، بقيادة الدكتورة رشا خضر، بالمرور على 20 منشأة صحية على مدار يومين، حيث أوصت بضرورة تحري الدقة في تسجيل البيانات، استكمال ملفات طب الأسرة، ومتابعة أعمال المبادرات الرئاسية وصيانة الأجهزة وتوفير الأدوية والمستلزمات.

كما قام فريق من قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بمتابعة 87 منشأة صحية على مدار 4 أيام، حيث أوصى بضرورة متابعة أعمال مكافحة العدوى في المنشآت الصحية.