فاولر: تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي؟ الأمر لا يزال مبكرا

أكد روبي فاولر، أسطورة ليفربول، أن الحديث عن تتويج الريدز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم لا يزال مبكرا، وأنه ينبغي على الفريق استغلال تعثر السيتي لتوسيع الفارق.

قال روبي فاولر في تصريحات عبر برنامج «رقم 10» على «القناة الأولى»:" ليفربول يقدم أداءا رائعا حتى الآن في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.. وآرني سلوت استكمل مسيرة يورجن كلوب المميزة مع الفريق وجماهيرنا سعيدة بذلك".

أضاف فاولر:" الأمر لا يزال مبكرا في اقتراب ليفربول من التتويج بلقب الدوري وعلى الريدز أن يضيق الخناق على الفرق المنافسة واستمرار تحقيق الانتصارات من أجل الفوز بالبريميرليج خصوصا أن مانشستر سيتي يمر بأوقات عصيبة وهو ما يفاجئنى حتى الآن".

أشار:" الدوري الإنجليزي بطولة رائعة وعلى السيتي أن يكون قويا لأن صدارة جدول الترتيب هي كعادته اذا أراد منافسة ليفربول على لقب هذا الموسم".

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 31 نقطة وبفارق 8 نقاط كاملة عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ23 نقطة، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولة المقبلة بالبريميرليج.