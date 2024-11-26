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أعداد جريدة الشروق
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مصدر عسكري: عدوان جوي إسرائيلي يستهدف الحدود السورية اللبنانية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 12:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 12:57 ص

قال مصدر عسكري سوري إن عدوانا جويا إسرائيليا استهدف جسور الحضور ومطربة والحوش في منطقة القصير عند الشريط الحدودي السوري - اللبناني

وقال المصدر " : حوالي الساعة 00ر21 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً نقاط العبور التي استهدفها سابقاً على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع خسائر مادية".

وشنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ عام 2011 راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من مدنيين وعسكرين وطالت أغلب الغارات محيط العاصمة دمشق. كما تقصف إسرائيل أهدافا إيرانية.

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