شاركت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، في فعاليات معرض ETHEXPO – المعرض الأوراسي للسياحة والرعاية الصحية 2026، المقام بمدينة إسطنبول التركية، ضمن فعاليات معرض الحلال 2026 وقمة الحلال العالمية في دورتها الثانية عشرة، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين وممثلي المؤسسات والوفود الدولية، تحت رعاية رئاسة الجمهورية التركية.

وأوضحت المحافظ، في بيان اليوم الخميس، استعراض المقومات الطبيعية والبيئية الفريدة التي تتمتع بها المحافظة وما تمتلكه من إمكانات واعدة تؤهلها لتكون وجهة متميزة على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية والبيئية، مشيرة إلى أن المحافظة تستهدف من خلال هذه المشاركة فتح آفاق جديدة للتعاون مع المستثمرين والمؤسسات الدولية، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص إقامة شراكات ومشروعات استثمارية في مجالات السياحة العلاجية والسياحة البيئية المستدامة.

وأشارت إلى حرص المحافظة على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة للشراكة مع الجانب التركي ومختلف الدول، لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية، معربة عن بالغ تقديرها للحكومة التركية للدعوة الكريمة وإتاحة الفرصة للمشاركة في هذا المحفل الدولي، داعية الحضور إلى زيارة جناح محافظة الوادي الجديد بالمعرض، وموجهة دعوة مفتوحة لزيارة المحافظة واكتشاف ما تمتلكه من فرص واعدة وتجارب سياحية استثنائية.