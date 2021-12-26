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كشف أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، حقيقة جلسته مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، قبل مباراة القمة التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة عام 2018.

وقال الشناوي في حواره مع قناة النهار: «قبل المباراة تلقيت اتصالا من تركي ٱل الشيخ يريد مقابلتي ولم أعرف أن محمود الخطيب كان موجودا في نفس المكان».

وأضاف: «اتفقت مع آل الشيخ على انتقالي للاتفاق السعودي معارا 6 أشهر وكان موجود ايضا رئيس النادي السعودي».

وأكمل أحمد الشناوي: «الجميع ربط انتقالي للأهلي بعد خسارة المباراة من الأهلي لكني أقسم أني لم ارى محمود الخطيب من الأساس ولا جلست معه».

وانتقل الشناوي للحديث عن خوفه اللعب تحت ضغط.. قائلا: «تعرضت لإصابة في كأس الأمم وحصلت على حقنة للمشاركة في مباراة السنغال بتصفيات كأس الأمم ووضعت قدمي بعدها في الجبس 3 أشهر ولم اتهرب كما قيل».

وأتم: «أنا لعبت وقتما كانت الجماهير تملأ الملعب بالكامل ولعبت مع الزمالك في الجزائر وجنوب إفريقيا وكنت نجم المباراة، لماذا ظهرت تلك الأشياء فجأة!».