حزب الله اللبناني يؤكد ضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية بالتنقيب

أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اليوم الإثنين، على ضرورة استكمال خطوة ترسيم الحدود البحرية بخطوات التنقيب والاستخراج لما فيه مصلحة لبنان.



ووفقا لبيان عن العلاقات الإعلامية لحزب الله، أشار الشيخ قاسم في مقابلة مع إذاعة "النور" المحلية إلى أنه"لا علاقة لاستخراج النفط بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية"، مشددا على أن "المقاومة متمسكة ‏بمعادلاتها في موضوع ثروات لبنان حتى الوصول إلى النتيجة المرجوة".



وقال إن "حزب الله يسعى لانتخاب رئيس ‏للجمهورية في أسرع وقت"، مشيرا إلى أن "تنوع المجلس النيابي هو أحد الأسباب التي تجعل هذا الملف يتطلب الدقة والاتقان بين الكتل ولأجل ذلك نشدد على الحوار والنقاش لإنجاز هذا الاستحقاق".‏