محافظ الإسكندرية يشارك الأقباط الكاثوليك والطائفة المارونية احتفالاتهم بعيد الميلاد

شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، الأقباط الكاثوليك والطائفة المارونية والروم الكاثوليك وطائفة اللاتين الكاثوليك احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، معربا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بذكرى ميلاد السيد المسيح -عليه السلام.



وزار المحافظ كنيسة القديسة تيريزيا الطفل يسوع المارونية، لتقديم التهنئة للطائفة المارونية، وذلك بحضور جورج شيحان مطران الكنيسة، وأبونا سمعان جميل راعي الكنيسة، وأبناء الطائفة المارونية.



وهنأ محافظ الإسكندرية الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية القيامة بالإسكندرية، بحضور القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، والقمص يوحنا جورج راعي الكنيسة.



وشارك محافظ الإسكندرية طائفة اللاتين الكاثوليك، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، وذلك بمقر النيابة الرسولية للاتين الكاثوليك، وبحضور المطران كلاديو لاروتي النائب الرسولي للاتين بمصر، والمنسنيور انطوان توفيق نائب المطران، وعدد من الآباء والرهبان والراهبات.



وشارك محافظ الإسكندرية احتفالات طائفة الأقباط من الروم الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية سيدة النياح للروم الكاثوليك بالمنشية، وذلك بحضور الأب نعيم كور به البولسي الوكيل البطريركي نيابة عن المطران جان ماري شامي مطران الروم الكاثوليك.



وفي كلمته؛ نقل الشريف تهنئة القيادة السياسية للأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، داعيا الله عز وجل أن يكون هذا العام عام سعيد يملؤه الخير واليمن والبركات وأن تعود تلك الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير وعلى وطننا الغالي مصر بالأمن والأمان والرخاء والسلام.



وأوضح أن جميع القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية تحرص على الحضور والمشاركة في الاحتفال، مؤكدا أن المصريين نسيج واحد، وأن عيد الميلاد هو عيد لكل المصريين.



وأكد العمل على إرجاع الإسكندرية إلى سابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط ولتظل مدينة الإسكندرية هي رمزا للتعايش الحضاري والإنساني الذي تذوب فيها كل الحضارات والثقافات.