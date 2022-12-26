 إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بشمال سيناء - بوابة الشروق
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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بشمال سيناء

مصفى سنجر
نشر في: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 9:53 م | آخر تحديث: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 9:53 م

تعرض 3 أشخاص لإصابات مختلفة؛ نتيجة حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي الساحلي "العريش- القنطرة شرق"، في مركز بئر العبد بشمال سيناء.

وتلقت الجهات الطبية والأمنية بشمال سيناء بلاغا يفيد بوقوع حادث سير؛ نتيجة تصادم سيارتين قبالة قرية مصفق على الطريق الدولي الساحلي بمركز بئر العبد.

وقالت المصادر إن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وهم: ممدوح رشدي الغالي، 66 سنة، سناء على حسين، 57 سنة، هبة عبد الله الشريف، 44 سنة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش بئر العبد النموذجي، وإخطار جهات التحقيق بالواقعه لتولي التحقيق.

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