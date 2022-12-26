الكرملين حول مقترح أوكرانيا للسلام: روسيا لا تتبع شروط أحد

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لم تتبع أبدًا شروط الآخرين، بل تلتزم فقط بأهدافها الخاصة والمنطق الرزين.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال ما إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض في ظل ظروف معينة من كييف: "لم نتبع شروط الآخرين قط، ركزنا فقط على ظروفنا، وعلى التفكير السليم"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وصرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن السلطات الأوكرانية ترغب في عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير المقبل.

وقال كوليبا في مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس": "يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل".

وأشار كوليبا أيضًا إلى أن "الدبلوماسية تلعب دورًا مهمًا في إنهاء الصراع.

وأضاف أن "كل حرب تنتهي بالدبلوماسية، كل حرب تنتهي نتيجة الإجراءات المتخذة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات".