رئيس الحكومة العراقية يتعهد بإتمام بناء ميناء الفاو الكبير جنوبي البلاد



تعهد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بالمضي قدما من أجل إتمام مشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة، 550 كم جنوبي البلاد.



وشدد السوداني، خلال تفقده منشاءات ميناء الفاو الكبير، على أن مشروع ميناء الفاو الكبير مهم من "الناحية الاستراتيجية للعراق والمنطقة، وأن وضع الميناء وإتمامه هو على رأس أولويات البرنامج الحكومي".



وذكر أن الحكومة تضع كل الإمكانيات من أجل إستكمال المشروع ضمن المدة الزمنية المخطط لها، ووفق المواصفات التي حددتها الجهة الاستشارية.



وأوضح السوداني أن مشروع ميناء الفاو سيترتب عليه نقلة نوعية في اقتصاد العراق، لذلك فإن الحكومة حريصة على تذليل كل المعوقات وأن جميع الجهات بما فيها وزارة النقل ومحافظة البصرة تعمل بمثابرة لإنجاحه.



وقال إن المشاريع المكملة لمشروع الفاو وفي مقدمتها مشروع القناة الجافة، سيحقق المنفعة الإقتصادية ودراسة الجدوى المتوخاة من مشروع ميناء الفاو الكبير.