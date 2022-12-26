 القومي للمرأة بالإسكندرية ينظم دورة تدريبية حول مخاطر الختان - بوابة الشروق
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القومي للمرأة بالإسكندرية ينظم دورة تدريبية حول مخاطر الختان

هدى الساعتي
نشر في: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 8:22 م | آخر تحديث: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 8:22 م

أعلنت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، عقد دورة تدريبية استهدفت فريق العمل المشارك بالحملة الوطنية للقضاء على الختان من رائدات المجلس والشابات المتطوعات والواعظات والراهبات وخادمات الكنيسة وأعضاء لجنة الحماية بالمحافظة وأعضاء الفرع.

وتضمن البرنامج التدريبي التعريف برسائل الحملة وآليات الإبلاغ عن الختان والتثقيف الصحي والديني كمدخل للتصدي الختان، وتم تكوين مجموعات عمل إدارتها رائدات المجلس ممن تم تدريبهم للتعريف بمهارات التواصل والإنصات وترتيب الأفكار وعرض لنماذج حياتية من حالات تم تختينهن ومحاكاة المقابلات التي تتم بين الرائدات والمستهدفين، بالإضافة إلى عرض بيان مجمع البحوث الدينية فيما يخص الختان واستعراض موقف الكنيسة القبطية من الختان.

وحاضر في اللقاء ماجدة الشاذلي مقرر الفرع، وإيمان منا المقرر المناوب، والشيخ يحيى عبد الحميد مسئول الثقافة والإرشاد بمديرية الأوقاف، والقمص تادرس عطية راعي كنيسة مارجرجس.

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