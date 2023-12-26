وزارة الدفاع الروسية تعلن عن وقوع أضرار بإحدى سفنها الحربية عقب هجوم أوكرانى على ميناء بالقرم

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقوع أضرار بإحدى سفنها الحربية إثر هجوم أوكراني استهدف ميناء في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود.

نفذت أوكرانيا هجوما جويا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء على مدينة فيودوسيا الساحلية في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود التي تحتلها روسيا.

جاء ذلك بحسب ما أكده سيرجي أكسيونوف، حاكم القرم المعين من قبل موسكو، وفقا لوكالة تاس الحكومية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الحكومية الروسية اليوم الثلاثاء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن سفينة الإنزال البرمائية الكبيرة "نوفوتشركاسك" التي تعد جزءا من الأسطول الروسي في البحر الأسود تعرضت لضربات أوكرانية.

ولم يتضح في البداية مدى الدمار الذي تعرضت له السفينة ومدينة فيودوسيا الساحلية.

وأعلن سيرجي أكسيونوف، حاكم القرم المعين من قبل موسكو، مقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين في الهجوم وتضررت ستة منازل.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، في وقت سابق، إنها دمرت السفينة الحربية باستخدام صواريخ كروز.

وأعلنت موسكو أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين هاجمتا سفينة الإنزال نوفوتشركاسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرتين من طراز سوخوي سو-24 اللتين أسقطتا تابعتان للأسراب التكتيكية للقوات الجوية الأوكرانية وإنهما أطلقتا صواريخ موجهة.

ونفت كييف هذه المزاعم، حيث قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات إنه لم يتم إسقاط الطائرتين.

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، عبر تليجرام، إن سفينة الإنزال البرمائية "نوفوتشركاسك" تعرضت لقصف بصواريخ كروز.

ونشر أوليشوك مقطعا مصورا لانفجار ضخم في الميناء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن السكان اضطروا للفرار إلى أماكن آمنة مع أقاربهم وأصدقائهم وفي أماكن الإيواء الطارئة.

وبحسب بيانات أوكرانية تم إغراق 10 سفن روسية وإحداث أضرار بـ 16 سفينة منذ بداية الحرب.

وتعد شبه الجزيرة نقطة محورية في حرب روسيا ضد أوكرانيا، لأن قوات موسكو جنوبي أوكرانيا تتلقى الإمداد عبرها.