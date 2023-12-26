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حماس ترفض وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 3:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 3:31 ص

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقفا مؤقتا لإطلاق النار في حرب غزة ودعت بدلا من ذلك إلى هدنة دائمة.

وقالت حماس في بيان صدر مساء الاثنين: "نؤكد أنه لن تكون هناك مفاوضات دون نهاية شاملة للعدوان".

وأشار البيان إلى أن قيادة حماس تضغط من أجل "نهاية كاملة وليس مؤقتة فقط للمجزرة ضد شعبنا".

ويأتي رد حماس في أعقاب تقرير إعلامي عربي يشير إلى أن مصر صاغت اقتراحا لإنهاء حرب غزة على مراحل متعددة.

ووفقا للتقرير، فإن المرحلة الأولية تشمل فرض وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين على الأقل، يتم خلاله تبادل 40 رهينة محتجزين في قطاع غزة مقابل 120 فلسطينيا مسجونين في إسرائيل.

وسيتبع ذلك حوار بوساطة مصرية.

وستنص المرحلة الثالثة بعد ذلك على وقف كامل لإطلاق النار واتفاق شامل بشأن تبادل الرهائن والأسرى.

وستؤدي الخطوة الأخيرة إلى انسحاب إسرائيل من غزة ويمكن لجميع النازحين العودة إلى ديارهم.

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