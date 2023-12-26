كريس وود يحقق أرقاما قياسية في الدوري الإنجليزي

ساهم كريس وود لاعب نوتنجهام فورست، في فوز فريقه العريض على نيوكاسل يونايتد، اليوم الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاز فريق نوتنجهام فورست بقيادة نونو سانتو، المدرب البرتغالي الجديد، خلفا لـ ستيف كوبر، بثلاثية مقابل هدف، ضمن مجريات الجولة 19، في البريميرليج.

سجل وود، ثلاثية فريقه في الدقائق 45+1 و53 و60، على الترتيب، فيما سجل ألكسندر إيزاك، هدف نيوكاسل الوحيد، في الدقيقة 19.

بات كريس وود، سابع لاعب يحرز ثلاثية «هاتريك» في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم «البوكسينج داي»، بعد تييري هنري (2000)، كيفن فيليبس (2000)، روبي فاولر (2001)، ديميتار برباتوف (2011)، جاريث بيل (2012)، هاري كين (2017)، بحسب «أوبتا» للإحصائيات.

كما يعد كريس وود، رابع لاعب يسجل ثلاثية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فريق لعب له سابقًا في البطولة، بعد أندي كول ضد نيوكاسل، في أغسطس عام 1999، وماركوس بنت ضد بلاكبيرن، في ديسمبر عام 2007، وجوش كينج ضد إيفرتون، في أكتوبر عام 2021، بحسب المصدر ذاته.