موسكو تؤكد وقوع أضرار بسفينة حربية في هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم

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أكدت وزارة الدفاع الروسية، وقوع أضرار بإحدى سفنها الحربية عقب هجوم أوكراني استهدف ميناء مدينة فيودوسيا الساحلية في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود التي تحتلها روسيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الوزارة قولها اليوم الثلاثاء إن سفينة الإنزال الكبيرة "نوفوتشركاسك"، وهي جزء من أسطول البحر الأسود الروسي، تعرضت لضربات جوية أوكرانية.

ولم يتضح في البداية مدى الأضرار التي لحقت بالسفينة في مدينة فيودوسيا الساحلية.

وأعلن سيرجي أكسيونوف، حاكم القرم المعين من قبل موسكو، مقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين في الهجوم.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، في وقت سابق، إنها دمرت السفينة الحربية باستخدام صواريخ كروز.

وأعلنت موسكو أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين هاجمتا سفينة الإنزال نوفوتشركاسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرتين من طراز سوخوي سو-24 اللتين أسقطتا تابعتان للأسراب التكتيكية للقوات الجوية الأوكرانية وإنهما أطلقتا صواريخ موجهة.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق نشر القوات التكتيكية، لكن لم ترد معلومات من كييف حول احتمال تدمير الطائرتين المقاتلتين.

وأصبحت شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، هدفا متكررا للهجمات التي تشنها أوكرانيا.