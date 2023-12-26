تقرير: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يتوجه إلى واشنطن لمناقشة خطط حرب غزة

من المتوقع أن يصل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، إلى واشنطن اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، وفقا لما ذكره موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي مساء الاثنين، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.

ووفقا للتقرير، يريد ديرمر مناقشة خطط إسرائيل للمرحلة منخفضة الكثافة من الحرب، والتي وفقا لمصادر إسرائيلية يجب أن تبدأ بحلول نهاية يناير.

وسيناقش ديرمر أيضا أفكار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يجب أن يحدث في غزة بعد انتهاء الحرب، بما في ذلك مسألة من يجب أن يحكم المنطقة على المدى الطويل.

وسيجتمع ديرمر مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وأعضاء بالكونجرس.

وتدعم الولايات المتحدة حرب إسرائيل ضد حركة حماس، لكنها تصر على تغيير التكتيكات، لإبطاء معدل الخسائر في صفوف المدنيين.

وأعلن سوليفان مؤخرا خلال زيارة إلى تل أبيب أن الجيش الإسرائيلي يقاتل "بكثافة عالية" حتى الآن وأنه ستكون هناك عمليات أكثر استهدافا ضد حماس في القطاع الساحلي في المستقبل.