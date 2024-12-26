 الأحد.. ختام الموسم السابع لمسابقة المواهب الذهبية في حفل بدار أوبرا القاهرة - بوابة الشروق
الخميس 26 ديسمبر 2024 12:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الأحد.. ختام الموسم السابع لمسابقة المواهب الذهبية في حفل بدار أوبرا القاهرة


نشر في: الخميس 26 ديسمبر 2024 - 12:46 م | آخر تحديث: الخميس 26 ديسمبر 2024 - 12:46 م

تختتم فعاليات الموسم السابع من مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي القدرات الخاصة، والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية، وذلك من خلال الحفل الذي يقام في السابعة مساء الأحد المقبل بالمسرح الصغير بدار أوبرا القاهرة.

تأتي المسابقة، التي انطلقت عام 2018 ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم ذوي الهمم، بهدف اكتشاف المواهب الفنية في مجالات: الغناء الجماعي والفردي، العزف، الاستعراض، والإنشاد.

شارك هذا العام 473 متسابقا من 9 محافظات، تم تقييمهم من قِبل لجنة تحكيم تضم نخبة من الأساتذة المتخصصين.

تؤكد المسابقة، التي تُشرف عليها وزارة الثقافة المصرية، أهمية دعم أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، لتظل منصة ريادية لرعاية المواهب والإبداع، وتجدد التزامها بالاستمرارية والإبداع، ليكون حفل الختام القادم شهادة على هذا النجاح.


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