الجيش اللبناني: العدو الإسرائيلي يواصل تماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار

قال الجيش اللبناني، إن العدو الإسرائيلي يواصل تماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه وتدمير القرى والبلدات الجنوبية.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، أن قوات تابعة للعدو الإسرائيلي توغلت اليوم، في عدة نقاط في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير – الجنوب.

وأشار إلى أن الجيش اللبناني عزز انتشاره في هذه المناطق، فيما تتابع قيادة الجيش الوضع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism).

يواصل العدو الإسرائيلي تماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه وتدمير القرى والبلدات الجنوبية.

في هذا الإطار، توغلت قوات تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ ٢٦ / ١٢/ ٢٠٢٤ في عدة نقاط في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير - الجنوب، وقد عزز الجيش… pic.twitter.com/ql6h8mRXCj — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 26, 2024

وفجر الأربعاء، استهدفت غارة جوية إسرائيلية منطقة بعلبك شرق لبنان في «خرق» لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وقالت الوكالة إن الغارة التي استهدفت منزلاً في سهل طاريا مجاوراً لضفاف مجرى نهر الليطاني غرب مدينة بعلبك، لم تسفر عن وقوع إصابات.