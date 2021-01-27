محافظ الغربية: تلقينا 148 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت 148 ألفًا و308 طلبات تصالح في مخالفات البناء بإجمالي 930 مليونًا و 776 ألف جنيه حتى أمس الثلاثاء.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول 1851 طلبًا، ورفض 295 طلبًا، وجارٍ فحص 146162 طلبًا.

وأكد أن المحافظة قدمت كل التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65%، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ50 جنيهًا في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة مستمرة في استلام كل طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 31 مارس المقبل.

وشدد على أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.