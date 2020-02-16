كوريا الجنوبية تقيم بشكل إيجابي الإصرار الأمريكي للتشاور مع الحلفاء

قيمت كوريا الجنوبية بشكل إيجابي موقف إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بأنها ستجري مشاورات مع حلفاء، بما فيهم كوريا الجنوبية، عندما تضع استراتيجية جديدة للتعامل مع القضية النووية الكورية الشمالية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وفي مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، تشوي يونج-سام، إن سول تعتزم أيضا العمل نحو نزع الأسلحة النووية بشكل كامل وترسيخ نظام سلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال التعاون مع واشنطن.

وكانت جين بساكي، المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، قد ذكرت الجمعة الماضي، أن بايدن يعتبر الصواريخ الباليستية النووية الكورية الشمالية وغير ذلك من الأنشطة ذات الصلة بالانتشار النووي "تهديدا خطيرا"، مضيفة أن أمريكا مازالت تهتم بصورة كبيرة بردع كوريا الشمالية.

وأضافت بساكي أيضا أن الولايات المتحدة ستتبنى استراتيجية جديدة للحفاظ على سلامة الشعب الأمريكي والحلفاء، لكن هذا التوجه سيبدأ بمراجعة شاملة للسياسة في مشاورات وثيقة مع حلفاء مثل كوريا الجنوبية واليابان.