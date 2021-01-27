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الرئيس الإسرائيلي يحث على الكفاح العالمي ضد معاداة السامية

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 8:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 8:45 م

أحيا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ذكرى المحرقة من خلال الدعوة إلى تحرك عالمي ضد معاداة السامية وقارنها بمعركة فيروس كورونا.

وقال ريفلين اليوم الأربعاء في حدث على الإنترنت نظمه نصب ياد فاشيم لإحياء ذكرى المحرقة: "تمامًا كما في الحرب ضد فيروس كورونا، يجب على جميع الدول أن تعمل معًا لمكافحة فيروس معاداة السامية والكراهية المتطرفة".

وقال ريفلين إن هذا يجب أن يتم باستخدام "جميع الأدوات المتاحة لنا - مثل البحث والتعليم وإنفاذ القانون".

وأضاف أن معاداة السامية وإنكار الهولوكوست أصبحا أكثر انتشارًا ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى انتشار نظريات المؤامرة المعادية للسامية المتعلقة بالوباء.


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