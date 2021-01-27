مجلس جامعة أسوان يبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقدت جامعة أسوان اليوم الأربعاء، مجلسها برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة، وبحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وتم خلال انعقاد المجلس مناقشة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، من توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف بين كل طالب، مع ارتداء الكمامات الطبية بمختلف الكليات.

كما تم بحث سبل تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بجامعة أسوان، والعمل على تسخير كل إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات، والعمل على إنجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.