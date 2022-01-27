مدير أمن بورسعيد يهنئ المحافظ بالحصول على شهادة الأيزو 9001

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللواء حسني عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بديوان عام المحافظة.



وقدم مدير أمن بورسعيد التهنئة للمحافظ بمناسبة حصول المحافظة على شهادة الأيزو 9001، مشيدا بجهود الأجهزة التنفيذية تحت قيادة اللواء عادل الغضبان، والذين يواصلون العمل بإخلاص لتحقيق التنمية في مختلف الاتجاهات.



ومن جهته، وجه المحافظ الشكر لمدير أمن بورسعيد، مؤكدا أن رجال الشرطة شركاء النجاح، فهم يبذلون الكثير من التضحيات لتوفير المناخ الآمن الذي يساعد على تحقيق التنمية والتقدم.



وكانت الشركة المانحة لشهادة الأيزو 9001، قد أعلنت أمس حصول ديوان عام محافظة بورسعيد على شهادة الجودة أيزو 9001، في مجال العمل الإداري والحكومي، خلال مؤتمر موسع عقده محافظ بورسعيد مع المراجعين الخارجيين لشركة الأيزو، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.