شهد بوابات الدخول إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا جماهيريا ملحوظا من الساعات الأولى لصباح اليوم، والذي افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعمال دورته الـ٥٣ أمس الأربعاء بمركز مصر المؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وقيادات وزارة الثقافة ورجال السلك الدبلوماسي ومسؤولي دور النشر المشاركة.

وأظهر جمهور المعرض في أول يوم لفتح بوابه للزيارة حالة التحدي لظروف الطقس البارد، والذي تتراوح فيه درجات الحرارة بين ٧ و١٤ درجة مئوية، حيث حرص الجمهور من مختلف الأجيال على الاصطفاف أمام البوابات مبكرا من أجل اللحاق بمتابعة أحدث الإصدارات، وكذلك الفعاليات المختلفة.

ونشر المركز الصحفي للمعرض، عددا من الصور للجمهور على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي والتي بعنوان: "مصر تقرأ.. إقبال جماهيري كبير في الساعه الأولى لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وزارة الثقافة - الهيئة المصرية العامة للكتاب".