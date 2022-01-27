زراعة المنيا: إزالة أكبر حالة تعد بمركز ملوي على مساحة 12 قيراطا

القاضي : إزالة 7 حالات تعدي بمركز ملوى ضمن أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالتعاون مع مديرية الزراعة، في تنفيذ أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

من جانبه، أوضح المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن المديرية وجهاز حماية الأراضي، نفذ اليوم بالتنسيق مع رئيس مدينة ملوي، حملة إزالات تمكنت من إزالة 7 حالات تعدى بالبناء المخالف، منها إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 12 قيراطا.

وأضاف اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، أنه تمت إزالة 6 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدة المحلية لقرية نواى على مساحة 1025 مترا.