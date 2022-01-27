علق جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، عن تأهل المنتخب المصري لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب كوت ديفوار.

وتغلب المنتخب على كوت ديفوار، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وتأهل ليضرب موعدًا ناريًا أمام نظيره المغربي في ربع نهائي البطولة والذي سيقام بينهما الأحد القادم في تمام الخامسة مساءًا.

وقال علام في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس": "بالرغم من الانتقادات العديدة للجهاز الفني، دعمنا المنتخب والمدير الفني حتى رأينا الأداء الرجولي من أولاد مصر الذين أثبتوا أن لاعبي منتخب مصر يظهروا في وقت الشدة".

وأضاف: "اللاعبين تعاهدوا على تمثيل منتخب مصر بأقصى جهودتهم، ونجحوا اليوم في الروح المعنوية العالية والمنتخب أظهر شخصيته المعتادة بالبطولات الكبرى".

وأكمل: "تحدثت مع كيروش مدرب المنتخب وأخبرته بألا يستمع لأي اقاويل او احاديث بشأن مصيره مع المنتخب، وهو اعترف لي بوجود أشياء خطأ حدثت بالتشكيل وأن هدفه كان أن يقوم بعمل أداء مفاجئ للجماهير، وأنه قام بتجربة هذه التعديلات، مرة واثنين لكنه لم يوفق في المباريات".

واختتم: "غير صحيح أننا حددنا موعدًا لاجتماع مع كيروش بشأن تفاصيل التعاقد ولم نتحدث عن هذه الأمور حتى لا يحدث هزة لأداء الجهاز الفني والمنتخب وخاصة أن هناك تصفيات كأس العالم بعد أمم أفريقيا".