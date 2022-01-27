المهن الطبية يُطلق تطبيق إلكتروني للموبايل لتسهيل تقديم الخدمات للأعضاء

أعلن الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، استعداد الاتحاد لإطلاق تطبيق إلكتروني للتليفون المحمول "أبلكيشن"، اليوم الخميس، موضحا أنه سيتم إتاحته لأنظمة المحمول الأندرويد والـIOS، وذلك فى إطار خطة التحول الرقمي الجاري العمل عليها خلال الشهرين المقبلين بكافة إدارات الاتحاد، لتسهيل تقديم الخدمات للأعضاء.

وأوضح عبد الهادي، أن التطبيق سيتم على عدة مراحل، الأولى: تشمل الاشتراكات بمشروع العلاج والتسجيل، والثانية: باقي خدمات مشروع العلاج بما فيها خطابات التحويل والموافقة لدخول المستشفيات، أما المرحلة الثالثة ستشمل: المعاشات والإعانات سواء الاستعلام عنها أو التقديم لطلب الإعانة، والمرحلة الخامسة والأخيرة خاصة بمقدمي الخدمة لتسهيل التواصل بين الاتحاد ومقدم الخدمة والعضو، لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من كافة المراحل خلال 6 أشهر.

وأضاف الأمين العام لاتحاد المهن الطبية،: أنه جارى العمل لإتاحة حصول الأعضاء على الموافقات الطبية من خلال "البورتال الطبي" البوابة الإلكترونية التي تعمل لدى الجهات العلاجية وتسمح بالموافقات الطبية لحظيا دون الحاجة للذهاب للاتحاد، أو عبر الاتصال بالخط الساخن للاتحاد رقم: 15603، بحيث يستقبل العضو الموافقة في رسالة على هاتفه، وذلك بعد تجاه "الواتس آب" لفرض مقابل مالي للمستفيدين بالخدمات، ومقدمي الخدمة أو الاتحاد.

ولفت إلى أن الاتحاد خلال عام 2021 أجرى 540 ألف طلب بمعدل موافقة واحدة لكل عضو مشترك بمشروع العلاج، أى أنه فى حال استمرار منح الموافقات عبر الواتس آب، سيضطر الاتحاد إلى دفع حوالى 4 ملايين جنيه سنويا.

ولفت إلى أنه سيتم إتاحة تجديد الاشتراك بمشروع العلاج من الأبلكيشن خلال الفترة الاستثنائية للاشتراكات، والمقرر لها حتى 28 فبراير 2022، وكذلك الفترة الاستثنائية لراغبي الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم للمرة الأولى، أو الحذف أو الإضافة المقرر لها الأول من فبراير 2022، وحتى 28 فبراير المقبل، وذلك فى إطار خطة الاتحاد للتحول للمنظومة الرقمية المتكاملة لتقديم كل الخدمات للأعضاء إلكترونيا على مستوى الجمهورية.

لينك تحميل التطبيق:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DAF.HIMU