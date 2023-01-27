المنيا تستعد لتصحيح الشهادة الإعدادية غدا السبت

عقد المهندس حمدى السيد إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا إجتماعا موسعا بحضور حمدي مصطفى وكيل المديرية، محمد أبو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع مديرى الإدارات التعليمية التسع.



جاء ذلك وبحضور موجهى عموم المواد الدراسية، عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، معلنا بداية الاستعداد لتصحيح الشهادة الإعدادية، مطالبا بمراجعة مصلحة الطالب.



وخلال الاجتماع أثنى وكيل الوزارة على الجهد المبذول أثناء فترة الامتحانات، منوهاً عن بعض الأخطاء الفردية التى تم تداركها، مطالباً بعدم تكرارها فى امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية، أول بأول، مؤكداً على ضرورة المراجعة الجيدة على عملية التقدير ورصد وجمع الدرجات، بشكل دقيق، حتى يأخذ كل طالب حقه.



وأعلن حمدى السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بدء إجراء عملية تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية غدا السبت الموافق ٢٨ يناير الجاري.



ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بضرورة مراعاة نماذج الإجابة والتقديرات وتوزيع الدرجات لصالح الطالب مع مراعاة الدقة والسرية، في أثناء إجراء عملية التقدير لكراسات الإجابة في المواد وأثناء رصد الدرجات وتجميعها.



كما قام وكيل الوزارة، بجولة تفقد خلالها غرف الكنترول المخصصة لتجميع الأوراق المرتبة أبجدياً، والغرف الرئيسية لأعمال الكنترول.