جناح هيئة الكتاب بمعرض القاهرة يشهد إقبالا كثيفا في اليوم الثاني

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شهد جناح الهيئة العامة للكتاب في معرض القاهرة الدولي ، في يومه الثاني، إقبالا كثيفا من قبل الجمهور بمختلف فئاته العمرية أطفالا وشبابا وفتيات.

ولاحظ مندوبو وكالة أنباء الشرق الأوسط توافدا من الجمهور على مختلف إصدارات الهيئة من ادآب وعلوم اجتماعية وعلم نفس وتاريخ وروايات.

واكتظ جناح الهيئة نتيجة المبادرات التي تطرحها ما جعل الكتاب منتجا ثقافيا في متناول الجميع.

وتعد شخصية المعرض " صلاح جاهين" من أهم المؤلفات التي يقبل عليها الجمهور بالإضافة إلى موسوعات القاهرة وخططها ووصف مصر وسلسلة رؤية وهي تعاون بين الهيئة و وزارة الأوقاف وصدرت نسختها بالغات مختلفة .

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وسجل أمس وهو اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 حضور 131250 زائرا، ما يعكس وعى الجمهور المصري، وشغفه بالكتاب، وتقديره لما يقدم بمعرض يعتبر عيدا للثقافة المصرية.