مسؤول أممي: إحياء الموصل أكبر عملية قادتها اليونسكو في العالم

كشفت أودريه أزولاي مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، اليوم الجمعة، عن أن إحياء مدينة الموصل يشكل أكبر عملية قادتها اليونسكو في العالم من حيث الحجم والأهمية.

وأشادت خلال لقائها اليوم برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقر إقامته في باريس بالعلاقات "المتميزة مع العراق لما يمثله من عمق تاريخي ورحبت بترشيح العراق للمجلس التنفيذي لليونسكو"، وفقا لبيان للحكومة العراقية.

وأكدت أزولاي "مضي المنظمة بمشروع التدريب التقني والمهني في العراق".

من جانبه، ثمن السوداني مبادرة اليونسكو في" إحياء روح الموصل وإعمار جامع النوري والتطلع للتعاون مع المنظمة لإدراج المزيد من المواقع العراقية على لائحة التراث العالمي، والإسهام في التدريب المهني للعاملين وتطوير قطاع التربية والتعليم".

وجدد رغبة الحكومة العراقية "في التعاون مع المنظمة الأممية عبر إقامة برامج تدريبية وتطويرية للكوادر الوسطية، لتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد في توفير فرص عمل للشباب في إطار خطة التنمية المستدامة والتطلع لأن يكون للعراق حضور مهم في المجلس التنفيذي لليونسكو".

ودعا الجانبان إلى ترسيخ التعاون المشترك بين العراق واليونسكو، وبناء شراكات لتعزيز التنمية المستدامة في قطاعات الثقافة والتعليم ومختلف مجالات العلوم.

من جانب آخر، وقع العراق وفرنسا، اليوم الجمعة على هامش زيارة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى باريس مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد حيث وقّعها عن الجانب العراقي رئيس هيئة النزاهة، فيما وقعها عن الجانب الفرنسي رئيس الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد.

وتضمنت المذكرة عددا من المواضيع تتعلق بالتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الفساد، وتبادل المعلومات والتحري عن جرائم الفساد والحد من إنتشاره، واسترداد الأموال العراقية المسروقة والمهربة قبل وبعد 2003، فضلا عن استرداد المطلوبين بقضايا الفساد، ومكافحة عمليات غسيل الأموال.

كما تضمنت محاور للتعاون التقني لمنع ومكافحة الفساد، وتعزيز الخبرات، وتنمية وتحسين استراتيجيات وسياسات مكافحة الفساد.