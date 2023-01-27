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الشرطة الإيرانية: إلقاء القبض على مهاجم السفارة الأذربيجانية بطهران

الشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية
طهران (د ب أ)
نشر في: الجمعة 27 يناير 2023 - 11:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 يناير 2023 - 11:23 ص

أعلن رئيس شرطة العاصمة الإيرانية طهران حسين رحيمي، إلقاء القبض على مهاجم السفارة الاذربيجانية صباح اليوم الجمعة.

وقال رحيمي، إن هذا الشخص تسلل الى داخل السفارة صباح اليوم، وبدأ بإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن الشرطة قامت بالقاء القبض على المهاجم على الفور، والتحقيق مستمر معه.

واشار قائد شرطة طهران، إلى أن المهاجم كان يصطحب طفليه الصغيرين حين مهاجمة السفارة، وانه أقر في اعترافاته الاولية بتنفيذ هجومه لدوافع شخصية.

وأفادت وكالة أنباء أذربيجان الحكومية (أذرتاج)، نقلا وزارة الخارجية الإذربيجانية بأن القتيل في الهجوم، الذي وقع في تمام الساعة 30ر8صباحا بتوقيت العاصمة باكو، هو رئيس جهاز حراسة السفارة.

وأضافت أن حالة الشخصين الآخرين مطمئنة.

وتابعت أذرتاج أن المهاجم كان ملثما ومسلحا بسلاح كلاشنيكوف، وأنه اقتحم مبنى السفارة من خلال نقطة التفتيش.


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