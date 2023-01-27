رئيسة وزراء إيطاليا تزور برلين الأسبوع المقبل

يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجا ميلوني الأسبوع المقبل، خلال زيارتها الرسمية الأولى لبرلين.



وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، كريستيانه هوفمان، في برلين اليوم الجمعة إن من المقرر عقد الاجتماع يوم 3 فبراير المقبل، مضيفة أن المحادثات التي ستُجرى في ديوان المستشارية لن تركز على القضايا الألمانية-الإيطالية فحسب، بل ستشمل أيضا موضوعات أوروبية ودولية راهنة.



وتشغل ميلوني، زعيمة حزب "أخوان إيطاليا" اليميني المتطرف، منصب رئيسة الوزراء منذ أكتوبر الماضي، وتقود ائتلاف حاكم يميني.



وفي الآونة الأخيرة كانت هناك مناقشات في الاتحاد الأوروبي حول سياسات الهجرة الجديدة للحكومة الإيطالية بعد عدم السماح لأشخاص تم إنقاذهم من قوارب في البحر المتوسط ​​عن العثور بالنزول إلى موانئ إيطالية.