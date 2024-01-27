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الآلاف يتظاهرون ضد التطرف اليميني في ألمانيا

برلين (د ب أ)
نشر في: السبت 27 يناير 2024 - 9:41 ص | آخر تحديث: السبت 27 يناير 2024 - 9:41 ص
تتوقع المدن الألمانية تنظيم المزيد من المظاهرات الواسعة ضد التطرف اليميني، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن يشارك حوالي 30 ألف شخص، في مظاهرة مناهضة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" في مدينة "دوسلدورف"، ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش)، اليوم السبت. ومن المقرر أيضا تنظيم فعاليات أكبر في مدن "آخن" و"مانهايم" و"ماربورج" بالإضافة إلى مدن أخرى.

وفي مدينة "اسنابروك"، يعتزم وزير الدفاع، بوريس بيستوريوس، الانضمام إلى المتظاهرين، في الشوارع، بينما في مدينة "فيتنبرج"، يعتزم راينر هاسيلوف، رئيس وزراء ولاية "ساكسن انهالت" الانضمام أيضا إلى المتظاهرين.

ومن المقرر أيضا تنظيم مظاهرات غدا الأحد، في هامبورج ومواقع أخرى.

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