واشنطن توافق على بيع مقاتلات (إف - 16) لأنقرة بعد موافقتها على انضمام السويد للناتو

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وافقت الحكومة الأمريكية على بيع مقاتلات (اف-16) لأنقرة بعد موافقة تركيا النهائية على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتم إبلاغ الكونجرس في واشنطن بصفقة الأسلحة المقررة.

ولا يتعين على البرلمان الأمريكي أن يسمح بإتمام الصفقة، إلا أن لديه السلطة لمنعها حال وجود شكوك.

لكن هذا يعد أمرا مستبعدا بعدما أعلنت تركيا موافقتها النهائية على انضمام السويد لحلف الناتو.

وبعد عام ونصف العام من الشد والجذب السياسي، صوتت أغلبية من أعضاء البرلمان التركي في أنقرة مساء الثلاثاء الماضي لصالح انضمام السويد إلى الناتو.

وتم إتمام القرار مساء الخميس بنشر ما يسمى ببروتوكولات الانضمام في الجريدة الرسمية التركية.

ولا يزال يتعين على المجر، العضو في حلف شمال الأطلسي، أن توافق رسميا على انضمام السويد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد ربط موافقة بلاده بإرسال الولايات المتحدة طائرات إف- 16 لبلاده، من بين أمور أخرى.

وكان الكونجرس لديه تحفظات على صفقة الطائرات.

ويشار إلى أن تركيا كانت ترجئ التصديق على انضمام السويد منذ أكثر من عام بسبب دعم ستوكهولم لجماعات تصفها أنقرة "بالإرهابية "، في إشارة بصورة أساسية لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وطلب أردوغان في أكتوبر من البرلمان البدء في عملية التصويت بشأن انضمام السويد للحلف، بعدما شددت ستوكهولم قانون مكافحة الإرهاب.

وينظر إلى عضوية السويد في الناتو، بعد فنلندا، باعتبارها خط دفاع بقيادة أمريكا في مواجهة روسيا في بحر البلطيق.

وهددت موسكو، في العام الماضي باتخاذ إجراءات مضادة، ووصفت توسع حلف الناتو بأنه هجوم على أمنها.

ويأتي انضمام السويد المتوقع للناتو بعد أسبوع من إعلان الحلف عن خطط لأكبر تدريبات للحلف منذ نهاية الحرب الباردة، حيث سيتم نشر حشد 90 ألف جندي لبدء التدريبات في فبراير.