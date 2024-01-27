جيش الاحتلال يطلق النار على موظفين بشركة الاتصالات في غزة شمالي القطاع

أصيب موظفان من طواقم شركة الاتصالات الفلسطينية، ظهر اليوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عملهما في منطقة الشيخ رضوان في مدينة غزة (شمالي القطاع).

ودمرت آليات الاحتلال معدات الصيانة المتخصصة (جرافة + سيارات التنسيق والعمل)، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

يذكر أن طواقم شركة الاتصالات تعرضت أكثر من مرة سابقاً للاستهداف المباشر رغم التنسيق المسبق مع الجهات والمؤسسات الدولية المختصة في ذلك.

وكان اثنان من المهندسين المختصين قد استشهدا، وأصيب عدد آخر بجروح، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 26 ألفًا و257 شهيدًا، و64 ألفًا و797 جريحًا، مع بلوغ العدوان يومه اليوم الـ113.

وقالت صحة غزة في بيان، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيدًا و310 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار البيان، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.