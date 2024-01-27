كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن تجاوز أسعار الفول الصويا ‏مستويات 38 ألفا مقارنة بـ 29 ألفا مطلع العام، إضافة إلى ارتفاع الأعلاف إلى 28 ألف جنيه من مستوى 22 ألفا ‏بزيادة 6 آلاف جنيه، علاوة على تخطي الذرة إلى 17 ألف قياسا بـ 13.8 ألفا.‏

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر شاشة قناة ‏‏«الشمس» مساء الجمعة، إلى انعكاس زيادة تكلفة الإنتاج ذلك على ارتفاع أسعار الدواجن بواقع 10 جنيهات في ‏غضون الأسبوع الجاري، لافتا إلى بلوغ السعر المزرعة اليوم 77 جنيها.‏

وأكد أن المؤشرات الحالية لا سيما في ضوء ارتفاع معدل الطلب مع حلول شهر رمضان، وكذلك ارتفاع أسعار ‏الأمصال واللقاحات البيطرية وعدم توفرها؛ من شأنها أن تنعكس على الأسعار خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى نقص ‏الأمصال البيطرية؛ نتيجة استيراد المادة الفعالة من الخارج.‏

كما حذر من التأثيرات المتوقعة من انتشار الأمراض الوبائية جراء عدم توافر الأمصال، وزيادة نسبة النفوق لتصل ‏إلى 30 % في ظل البارد القارس بفصل الشتاء، موضحا أن إعادة فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك من شأنه أن ‏ينعكس على تراجع أسعار جميع السلع في حدود تصل بين 50 إلى 60 %.‏

وتوقع ارتفاع أسعار الدواجن مع حلول شهر رمضان إلى مستويات تتراوح بين 80 إلى 85 جنيها داخل المزرعة، ‏وذلك في حال استمرار الأوضاع الحالية.‏