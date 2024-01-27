كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن تجاوز أسعار الفول الصويا مستويات 38 ألفا مقارنة بـ 29 ألفا مطلع العام، إضافة إلى ارتفاع الأعلاف إلى 28 ألف جنيه من مستوى 22 ألفا بزيادة 6 آلاف جنيه، علاوة على تخطي الذرة إلى 17 ألف قياسا بـ 13.8 ألفا.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر شاشة قناة «الشمس» مساء الجمعة، إلى انعكاس زيادة تكلفة الإنتاج ذلك على ارتفاع أسعار الدواجن بواقع 10 جنيهات في غضون الأسبوع الجاري، لافتا إلى بلوغ السعر المزرعة اليوم 77 جنيها.
وأكد أن المؤشرات الحالية لا سيما في ضوء ارتفاع معدل الطلب مع حلول شهر رمضان، وكذلك ارتفاع أسعار الأمصال واللقاحات البيطرية وعدم توفرها؛ من شأنها أن تنعكس على الأسعار خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى نقص الأمصال البيطرية؛ نتيجة استيراد المادة الفعالة من الخارج.
كما حذر من التأثيرات المتوقعة من انتشار الأمراض الوبائية جراء عدم توافر الأمصال، وزيادة نسبة النفوق لتصل إلى 30 % في ظل البارد القارس بفصل الشتاء، موضحا أن إعادة فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك من شأنه أن ينعكس على تراجع أسعار جميع السلع في حدود تصل بين 50 إلى 60 %.
وتوقع ارتفاع أسعار الدواجن مع حلول شهر رمضان إلى مستويات تتراوح بين 80 إلى 85 جنيها داخل المزرعة، وذلك في حال استمرار الأوضاع الحالية.