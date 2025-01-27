السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد فتاة بصور خاصة في منطقة العياط

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانته بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور وفيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإجبارها على دفع مبلغ مالي له بمنطقة العياط.

وأسندت التحقيقات في القضية للمتهم "إ" أنه هدد المجني عليها "ر" خلال رسائل مكتوبة، متوعدًا بنشر صور وفيديوهات لها تم التحصل عليها بطريقة غير شرعية إذا لم تلبي طلبه وهو دفع له مبلغ مالي.

وتابعت التحقيقات أن المتهم صور المجني عليها دون علمها في أماكن خاصة، وذلك باستخدام هاتفه المحمول، وقام بإنشاء حساب على تطبيق "واتساب" لاستغلاله في تهديد الضحية، مما تسبب في إزعاجها وترويعها.

وأضافت التحقيقات أن فادت المجني عليها تلقت رسائل تحتوي على صور وفيديوهات خادشة للحياء من المتهم، مرفقة بتهديدات بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع له الأموال.