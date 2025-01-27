المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: شعبنا يحتاج 135 ألف خيمة وكرفان بشكل عاجل

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الشعب الفلسطيني بمحافظتي غزة والشمال، بحاجة إلى 135 ألف خيمة وكرفان الآن وبشكل فوري وعاجل.

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الاثنين، أن نسبة الدمار الذي نفّذه جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمحافظتين بلغت أكثر من 90%.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والدول العربية بفتح المعابر، وإدخال المستلزمات الأساسية لإيواء الشعب الفلسطيني الكريم.

وبدأ آلاف النازحين، اليوم الاثنين، بالعودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، عبر شارع الرشيد الساحلي، وسط قطاع غزة، بعد أن هجرهم جيش الاحتلال قسرا من منازلهم جراء حرب الإبادة الجماعية.

وفي تمام الساعة التاسعة صباحا، سيسمح للنازحين بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع، بعد إخضاعها للتفتيش، وذلك من خلال شارع صلاح الدين.

وكان الآلاف أمضوا الليلتين الماضيتين في العراء على شارعي الرشيد وصلاح الدين، رغم البرد القارس في انتظار سماح قوات الاحتلال لهم بالعودة إلى ديارهم، بعد أن أجبرتهم على مغادرتها والنزوح إلى الجنوب.

ويقطع غالبية النازحين طريق العودة عبر شارع الرشيد، مسافة 7 كيلومترات على الأقل، سيرا على الأقدام.

ويمتد شارع الرشيد الساحلي من شمال القطاع إلى جنوبه، وشهد خلال حرب الإبادة على مدار 470 يوما، عشرات المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنين الذين كانوا في طريقهم للنزوح من الشمال إلى الجنوب