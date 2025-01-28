 الأوكرانيون يصدون محاولات روسية للسيطرة على جزر في مصب نهر دنيبرو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأوكرانيون يصدون محاولات روسية للسيطرة على جزر في مصب نهر دنيبرو

د ب أ
نشر في: الإثنين 27 يناير 2025 - 11:31 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يناير 2025 - 11:31 م

قامت القوات الروسية بعدة محاولات للسيطرة على جزر صغيرة في مصب نهر دنيبرو مع تقدمها إلى البحر الأسود بالقرب من خيرسون في جنوب أوكرانيا، حسبما قالت وكالة أنباء "يوكرينفورم".

وقال الليفتينانت بافلو دروهال، المتحدث باسم الوحدات الأوكرانية المتمركزة هناك، للوكالة، إن القوات الأوكرانية صدت 19 هجوما خلال الأسبوع الماضي.

وقال دروهال "القوات الروسية تواصل محاولاتها لتأسيس موطئ قدم في منطقة الجزيرة عند مصب نهر دنيبرو". وأشار إلى أنه تم قتل أو إصابة 122 جنديا روسيا خلال الهجمات.

غير أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وأضاف دروهال أنه نظرا لأن جميع نقاط الإنزال الممكنة في الجزر كانت معروفة للجيش الأوكراني، فإنه يتم استهدافها بنيران مدفعية دقيقة في أي وقت.


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