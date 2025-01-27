افتتاح عرض أسطورة أرض الفراولة على مسرح الشمس

اُفتتح في السادسة مساء أمس الأحد العرض المسرحي "أسطورة أرض الفراولة"، إخراج علي عثمان، على خشبة مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، بقيادة مدير الفرقة الفنان محمد متولي، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة.

يأتي العرض، ضمن إنتاج البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان هشام عطوة، التابع لقطاع المسرح بقيادة المخرج خالد جلال بوزارة الثقافة، في إطار دعم الفنون المسرحية والتعبير عن قضايا مجتمعية هامة، والعرض مجانًا للجمهور.

ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة من الفنانين منهم: ناصر سيف، وشيماء عبدالناصر، وماهر محمود، وأحمد مختار، وسمير بدير، وحسام حمدي، وفهد سعيد، ومي زويد، وشهد محمود، وإيمان نبيل، ومحسن صادق، ووليد سامي، ونهى أشرف، وسحر عبدالعظيم، وبدر محمد، وكريم سعد، ويمنى محمود، وتومي، وحسن سامح، ونورهان سعيد، وعبدالله شريف، ونور عصام، هند، ومايا عصام، وأمثل محمود، ووميرا.

والمسرحية من تأليف وأشعار: سامح عثمان، وتصميم الديكور: حمدي عطية، وتصميم الملابس: هبة عبدالحميد، والمكياج: أدهم عفيفي، وتأليف الموسيقى والألحان: زياد هجرس، وهندسة صوتية: مصطفى حافظ، وتصميم الرقصات: محمد ميزو، وتصميم الإضاءة: محمد المأموني، والمخرجان المنفذان: تامر بدير ونهى أشرف، وإخراج علي عثمان.

و"أسطورة أرض الفراولة" عمل مسرحي يحمل رسالة إنسانية وثقافية، يجمع بين الإبداع الفني وتسليط الضوء على قضايا اجتماعية هامة، مع التركيز على إبراز قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الفنون المسرحية، وتعزيز الانتماء للدولة، والحث على تقوية الروابط الاجتماعية القائمة على الأخلاق.