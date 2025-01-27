المعارضة في بيلاروس والقادة الغربيون يرفضون نتائج الانتخابات الرئاسية

ندد نشطاء المعارضة في بيلاروس ومسؤولون غربيون اليوم الاثنين، بانتخابات مزورة تمدد حكم الرئيس السلطوي ألكسندر لوكاشينكو إلى أكثر من ثلاثة عقود. ووصفت زعيمة المعارضة في المنفي النتيجة بأنها "هراء تام".

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أن لوكاشينكو فاز في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد بنسبة 87% تقريبا من الأصوات بعد حملة أشاد فيها أربعة منافسين صوريين على بطاقة الاقتراع بحكمه.

وقال أعضاء من المعارضة السياسية، الذين تم سجن العديد منهم أو نفيهم إلى الخارج بسبب حملة لوكاشينكو المتواصلة على المعارضة وحرية التعبير، إن الانتخابات كانت صورية – وكانت إلى حد كبير تشبه الانتخابات الأخيرة في عام 2020 والتي أثارت احتجاجات غير مسبوقة في تاريخ بيلاروس التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أكثر من 65 ألف شخص كما تعرض آلاف الأشخاص للضرب، وأثارت حملة القمع إدانات وعقوبات من الغرب.

ورفض الاتحاد الأوروبي نتيجة الانتخابات ووصفها بأنها غير قانونية وهدد بفرض عقوبات جديدة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن الانتخابات لم تقدم أي خيار للناخبين، مما يشكل "يوما مريرا لكل أولئك الذين يتوقون إلى الحرية والديمقراطية".

وقالت في منشور على موقع "اكس" "بدلا من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وحياة خالية من الخوف والتعسف لأبناء الشعب ، فأنهم يعانون يوميا من الاضطهاد اليومي والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان".

وأصدر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا بيانا مشتركا يدين "الانتخابات الرئاسية الصورية في بيلاروس" وانتهاكات حكومة لوكاشينكو لحقوق الإنسان.

وقال البيان "لا يمكن اعتبار أي انتخابات حرة أو نزيهة أو متوافقة مع المعايير الدولية عندما تجري في مناخ من القمع المستمر يتم فيه قمع المجتمع المدني واعتقالات تعسفية وفرض قيود على المشاركة السياسية الحقيقية". وحث السلطات على إطلاق سراح السجناء السياسيين.