شهيد وإصابة في قصف الاحتلال مركبة عند مدخل مخيم نور شمس شرق طولكرم

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الاثنين، بورود أنباء عن ارتقاء شهداء في قصف الاحتلال مركبة عند مدخل مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بوصول شهيد وإصابة متوسطة إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جراء القصف الإسرائيلي.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم، مركبة في مخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن النيران اشتعلت في المركبة بعد استهدافها من طائرات الاحتلال.

من جهته، أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن طائرة لسلاح الجو شنت هجومًا في طولكرم، خلال عملية مشتركة للجيش والشاباك.