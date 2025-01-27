مجلس حكماء المسلمين يناقش تطوير حركة الترجمة في الدراسات الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

عقد جناح مجلس حكماء المسلمين، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، سادس ندواته الثقافية بعنوان: "الدراسات الإسلامية وحركة الترجمة.. ضوابط وآفاق"، بمشاركة الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة عين شمس، وإدارة محمد جمال، الباحث بمكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر.

وقال الدكتور إبراهيم عوض، إن العرب بعد نزول الإسلام أصبحوا قادة الفكر والثقافة، وذلك في زمن الوقت الذي كانت فيه الأمم الأخرى تعاني من الجهل والظلام، فالمسلمون في بعض الأزمان كانت الأمم الأخرى تأخذ عنهم العلوم والثقافة، مما أثر إيجابًا على حركة الترجمة، مطالبًا المسلمين أن يستردوا هذه الريادة المعرفية والثقافية مرة أخرى.

ونبه أستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس إلى التحديات التي تواجه حركة ترجمة العلوم الإسلامية إلى اللغات الأخرى، لافتًا إلى أمرين؛ الأول أن تتبنى الدول والحكومات حركات الترجمة العلمية لتأثيرها الكبير في فكر وثقافات الشعوب الأخرى، والأمر الثاني أن تساهم الشركات والمؤسسات الخاصة في تعزيز حركة الترجمة، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها المعرفية والمجتمعية.

وطالب المترجمين المسلمين المتقنين لفنون الترجمة، وذلك في اللغتين: المصدر وهي العربية، واللغة الهدف (المترجم إليها)، ببذل الجهود الكبيرة في محاولات ترجمة "القرآن الكريم" للغات الأخرى؛ لما لتأثير ذلك في الآخر غير المسلم؛ حيث ينقل القرآن إليهم رسائل في العدل والرحمة والسلام والتعايش مع الآخرين.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56، في الفترة من 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير 2025؛ حيث يضم الجناح عددًا كبيرًا من الإصدارات المتميزة للمجلس، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة والفعاليات التي تركِّز على نشر قيم الخير والمحبَّة والسَّلام والتعايش المشترك بين جميع البشر.